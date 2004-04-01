Перечень экспертных специальностей, по которым осуществляется сертификация

Почерковедческая экспертиза 1.1. Исследование почерка и подписей

Автороведческая экспертиза 2.1. Исследование письменной речи с целью установления авторства

Техническая экспертиза документов 3.1. Исследование реквизитов документов 3.2. Исследование материалов документов

Фототехническая экспертиза 4.1. Исследование фотографических изображений и технических средств, используемых для их изготовления

Портретная экспертиза 5.1. Идентификация человека по фотоснимкам и видеоизображениям

Трасологическая экспертиза 6.1. Исследование следов человека и животных 6.2. Исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств (транспортно-трасологическая идентификация)

Криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей 7.1. Исследование голоса и звучащей речи 7.2. Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей 7.3. Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей

Экспертиза оружия и следов выстрела 8.1. Исследование огнестрельного оружия и патронов к нему 8.2. Исследование следов и обстоятельств выстрела 8.3. Исследование холодного и метательного оружия

Взрывотехническая экспертиза 9.1. Исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва 9.2. Исследование боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва 9.3. Исследование порохов, пиротехнических составов и следов их сгорания

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий 10.1. Исследование волокнистых материалов и изделий из них 10.2. Исследование лакокрасочных материалов и покрытий 10.3. Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов 10.4. Исследование изделий из металлов и сплавов 10.5. Исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств 10.6. Исследование изделий из стекла и керамики, минералов и изделий из них, силикатных строительных материалов 10.7. Исследование спиртосодержащих жидкостей

Исследование изделий из резины, пластмасс и других полимерных материалов

Почвоведческая экспертиза 11.1. Исследование объектов почвенного происхождения

Биологическая экспертиза 12.1. Исследование объектов растительного происхождения 12.2. Исследование объектов животного происхождения

Автотехническая экспертиза 13.1. Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия 13.2. Исследование технического состояния транспортных средств 13.3. Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика) 13.4. Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки 13.5. Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожно-транспортного происшествия

Пожарно-техническая экспертиза 14.1. Исследование технологических, технических, организационных и иных причин, условий возникновения, характера протекания пожара и его последствий

Взрывотехнологическая экспертиза 15.1. Исследование технических и организационных причин, условий возникновения, характера протекания взрыва и его последствий

Строительно-техническая экспертиза 16.1. Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки 16.2. Исследование обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью установления его причин, условий и механизма, а также круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий труда 16.3. Исследование домовладений с целью установления возможности их реального раздела между собственниками в соответствии с условиями, заданными судом; разработка вариантов указанного раздела 16.4. Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств 16.5. Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установление объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий 16.6. Исследование помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, поврежденных заливом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного ремонта

Бухгалтерская экспертиза 17.1. Исследование записей бухгалтерского учета с целью установления наличия или отсутствия в них искаженных данных

Финансово-экономическая экспертиза 18.1. Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта

Товароведческая экспертиза 19.1. Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки 19.2. Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их оценки

Психологическая экспертиза 20.1. Исследование психологии человека 20.2. Психологическое исследование информационных материалов

Компьютерно-техническая экспертиза 21.1. Исследование информационных компьютерных средств

Экспертиза маркировочных обозначений Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов

Экологическая экспертиза 24.1. Исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического происхождения 24.2. Исследование экологического состояния естественных и искусственных биоценозов 24.3. Исследование экологического состояния объектов окружающей среды в целях определения стоимости восстановления 24.4. Исследование экологического состояния объектов городской среды

Исследование экологического состояния водных объектов

Экспертиза электробытовой техники 25.1. Исследование радиоэлектронных, электротехнических, электромеханических устройств бытового назначения

Лингвистическая экспертиза 26.1. Исследование продуктов речевой деятельности

Землеустроительная экспертиза 27.1. Исследование объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на местности

Экспертиза объектов дикой флоры и фауны 28.1. Исследование объектов дикой флоры 28.2. Исследование объектов дикой фауны

Другие 34.1. Судебная оценочная экспертиза